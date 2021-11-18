18 Ноября 2021
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Экономика В России
картофель (2018) | Фото: правительство.янао.рф

Из-за плохого урожая РФ намерена закупать больше картофеля в СНГ

Россия намерена активизировать закупку картофеля в странах СНГ.

Об это говорится в докладе Минсельхоза в адрес кабмина РФ. Как ожидается, это позволит получить картофель по более низкой цене, чем из Пакистана и Египта, и справиться с нехваткой овоща, которая может произойти к весне 2022 года.

Как отмечается в письме, из-за непогоды сбор отечественного картофеля идет медленнее, а его объем ниже. Кроме того, качество в этом году невысокое. По словам экспертов, продукция чрезмерно влажная, что отрицательным образом скажется на хранении.

Из-за неурожая оптовые цены на овощ на 71,4% превысили прошлогодние, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, инфляция в России в годовом выражении с 9 по 15 ноября ускорилась — до 8,1% с 8,07%, недельная — разогналась до 0,18% после 0,09%.

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Теги: картофель, овощи



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