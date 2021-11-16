Пашинян созвонился с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером во вторник созвонился с российским президентом Владимиром Путиным.

"В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе. Условлено продолжить контакты на этот счёт", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что российско-армянские переговоры также прошли на уровне глав министерств обороны.

В ходе боевых столкновений на армяно-азербайджанской границе есть погибшие и пострадавшие с обеих сторон.

Пашинян назвал действия Азербайджана "прямой агрессией против суверенной территории Армении". "В результате начатых с 12 мая агрессивных действий Азербайджан оккупировал около 41 кв. км суверенной территории Армении. В условиях молчания международных партнеров Армении Азербайджан продолжает агрессивные действия против республики. Азербайджан и поддерживающие его силы нацелились против государственности, суверенитета и независимости Армении", – заявил премьер-министр.