16 Ноября 2021
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Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян (2018) | Фото: kremlin.ru

Пашинян созвонился с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером во вторник созвонился с российским президентом Владимиром Путиным.

"В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе. Условлено продолжить контакты на этот счёт", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что российско-армянские переговоры также прошли на уровне глав министерств обороны.

В ходе боевых столкновений на армяно-азербайджанской границе есть погибшие и пострадавшие с обеих сторон.

Пашинян назвал действия Азербайджана "прямой агрессией против суверенной территории Армении". "В результате начатых с 12 мая агрессивных действий Азербайджан оккупировал около 41 кв. км суверенной территории Армении. В условиях молчания международных партнеров Армении Азербайджан продолжает агрессивные действия против республики. Азербайджан и поддерживающие его силы нацелились против государственности, суверенитета и независимости Армении", – заявил премьер-министр.



Теги: никол пашинян, владимир путин, армения, азербайджан



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