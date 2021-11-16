Свердловские "единороссы" выбрали главу фракции в областном заксобрании

Сегодня, 16 ноября, состоялось заседание фракции "Единой России" в Законодательном собрании Свердловской области. На нем избрали руководителя депутатского объединения.

Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении "ЕР", пост заняла Елена Чечунова. Она уже была главой фракции в предыдущем созыве областного парламента.

Секретарь свердловского отделения "Единой России" Виктор Шептий отметил, что Чечунова имеет большой опыт такой работы. Сама она поблагодарила членов фракции за оказанное доверие.

Напомним, что Елена Чечунова могла не попасть в новый состав ЗакСО. Однако ей передали мандат, который освободился после досрочного сложения Александром Высокинским своих депутатских полномочий.

Экс-глава Екатеринбурга, напомним, продолжил работу в Совете Федерации.