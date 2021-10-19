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Политика Свердловская область
Законодательное собрание Свердловской области (2019) | Фото: Накануне.RU

Стало известно, кто получит мандат Высокинского в ЗакСО

В свердловском отделении "Единой России" определили кандидата для замещения вакантного мандата депутата заксобрания региона.

Напомним, мандат освободился после досрочного сложения Александром Высокинским своих депутатских полномочий. Экс-глава Екатеринбурга продолжит работу в Совете Федерации.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском отделении "ЕР", сегодня, 19 октября, на вакантный мандат депутата ЗакСО была предложена кандидатура Елены Чечуновой. В итоге президиум регионального отделения партии проект решения поддержал единогласно.

Елена Чечунова(2019)|Фото: Накануне.RU

Теперь оно будет направлено на согласование в президиум генерального совета "Единой России". В ответном слове Чечунова поблагодарила коллег и пообещала оправдать доверие.

Напомним, в прошлом созыве заксобрания Елена Чечунова была руководителем фракции "Единой России" в региональном парламенте. По итогам недавних выборов она не сумела вернуться в ЗакСО напрямую.

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Стало известно, кто получит мандат Высокинского в ЗакСО

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Теги: ЗакСО, Высокинский, Чечунова, мандат



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