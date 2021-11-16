Девять экс-депутатов отказываются освобождать служебное жилье

Служебное жилье до сих пор не освободили девять иногородних депутатов прошлого созыва Госдумы России.

Кроме того, 17 служебных квартир переизбравшихся депутатов оказались заняты их родственниками – родителями и детьми с семьями. В нескольких квартирах живут даже депутатские помощники и родственники помощников депутатов.

Вопрос об освобождении служебного жилья на совете 15 ноября поднял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он попросил лидеров фракций повлиять на бывших депутатов, чтобы они в ближайшее время освободили служебное жилье, а также призвал фракции решить вопрос с квартирами, которые не используются членами нижней палаты.

Девять экс-депутатов, которые не съехали из служебного жилья, – это представители "Единой России" и ЛДПР.

Как сообщалось, после выборов 2016 года сообщалось, что общий фонд служебного жилья Госдумы насчитывает 300 квартир, а от избравшихся в VII созыв депутатов поступило 197 заявок на их получение. "Депутатские" дома в Москве расположены на улице Улофа Пальме и на Варшавском шоссе.

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