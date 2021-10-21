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Политика В России
Госдума, Москва (2012) | Фото:Накануне.RU

Руководство Госдумы попросило экс-депутатов освободить жилье

Иногородние депутаты Госдумы предыдущего созыва должны как можно скорее покинуть служебные квартиры.

Данный вопрос должно проконтролировать руководство фракций, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Служебные квартиры депутатам предоставляется до конца срока их полномочий, который подошел к концу с началом работы нового созыва 12 октября.

Какого количества бывших депутатов касается эта проблема, Володин не сказал. После выборов 2016 года сообщалось, что общий фонд служебного жилья Госдумы насчитывает 300 квартир, а от избравшихся в VII созыв депутатов поступило 197 заявок на их получение. "Депутатские" дома в Москве расположены на улице Улофа Пальме и на Варшавском шоссе.

Новым депутатам, у которых нет жилья в Москве, служебная недвижимость должно быть предоставлена в течение трех месяцев после начала работы.  Сейчас новые иногородние депутаты живут в отеле Holiday Inn Лесная. Стоимость номера там колеблется от 3 тыс. 929 до 7 тыс. 421 руб., пишут "Ведомости".

Тем временем, до конца текущего года парламентские партии России планируют провести общепартийные мероприятия, на которых обсудят итоги выборов и кадровые вопросы. Как сообщил политолог Ростислав Туровский, если отталкиваться от результатов выборов, то оснований для радикальных изменений нет ни в одной партии. Одной из причин является формирование нового созыва Госдумы и его руководства. Еще одна причина возможных изменений – борьба внутрипартийных групп, в том числе с прицелом на будущую смену лидеров, но в этом отношении вряд ли возможны резкие перемены.

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Руководство Госдумы попросило экс-депутатов освободить жилье

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Теги: Госдума, депутаты, жилье



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