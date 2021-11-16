Карпин не исключил ухода из сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что после проигрыша команды в матче с Хорватией разочарован и не исключает, что покинет свой пост, заявил он в интервью на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

"Я разочарован. В футбол мы не играли. Можем ли мы играть футбол? Пока у меня нет ответа на этот вопрос. Проблема в том, что ничего не создали", — сказал эксперт.

"Могу ли я уйти из команды? Я думаю. Не знаю, сколько это займет времени. Может, неделю. Мне нужно отдохнуть и принять решение", — сказал Карпин.

Напомним, сборная России по футболу не смогла выйти напрямую в финальную часть чемпионата мира-2022, который состоится в следующем году в Катаре. Сегодня команда Валерия Карпина уступила сборной Хорватии.

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