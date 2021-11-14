Российские футболисты проиграли Хорватии и не смогли напрямую выйти на ЧМ-2022

Сборная России по футболу не смогла выйти напрямую в финальную часть чемпионата мира-2022, который состоится в следующем году в Катаре. Сегодня команда Валерия Карпина уступила сборной Хорватии.

Напомним, что Россия подходила к последнему отборочному матчу на первом месте в группе H, опережая Хорватию на два очка. Для выхода на ЧМ напрямую команде Карпина сегодня достаточно было набрать одно очко.

И россияне держали устраивавшую их ничью 80 минут. Но на 81-й мяч в собственные ворота отправил защитник Федор Кудряшов. Этот автогол стал единственным, Хорватия выиграла 1:0 и вышла на ЧМ-2022.

Сборной России, занявшей в группе второе место, придется играть стыковые матчи. Они состоятся в следующем году.