Беглов искусственно ограничил конкуренцию на рынке социального питания

Опубликованные в Сети документы подтвердили, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов был лично вовлечен в функционирование системы социального питания, ограничивая допуск к торгам, тем самым ослабляя конкуренцию на рынке социального питания. Уголовное дело против Алексея Барабанщикова напрямую связано с его принципиальной позицией и нежеланием молчать о беспределе и коррупции в подконтрольной ему сфере.

В минувшую среду, 10 ноября, в Управлении социального питания Санкт-Петербурга прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Одним из фигурантов стал руководитель ведомства Алексей Барабанщиков, задержанный сотрудниками правоохранительных органов в ходе следственных мероприятий. Решение об избрании ему меры пресечения будет принято на заседании Куйбышевского районного суда Петербурга в понедельник, 15 ноября.

Дело Барабанщикова касается тендера на поставку питания в образовательные учреждения Пушкинского района. Победу одержало АО «КСП Красносельский», в совет директоров которого входит Алексей Владимирович. Также участие в торгах принимало предприятие «Столовая №14», сделавшее ставку на дешевизну предложения, что позволило «КСП Красносельский» победить по качественным показателям. Теперь разницу между ценой предложений двух городских комбинатов пытаются вменить Барабанщикову как «ущерб».

Стоит отметить, что торги проводились под контролем Комитета по государственному заказу Петербурга. По информации источника из окружения председателя КГЗ Александра Жемякина, на тендерную комиссию оказывалось влияние со стороны представителей Смольного и лично губернатора города Александра Беглова. Именно он якобы дал распоряжение проигнорировать неценовые критерии в заявке «Столовой №14», что в дальнейшем и обеспечило победу «КСП Красносельский».

В распоряжении телеграм-канала «Площадь Восстания» оказались документы, подтверждающие, что все требования по «укрупнению» действительно шли не от находящегося в настоящее время под следствием главы УСП, а от губернатора Беглова, который был лично вовлечен в функционирование системы соцпитания, ограничивая тем самым допуск к торгам и ослабляя конкуренцию на рынке.

Как отмечают аналитики, господин Жемякин также был в курсе каждого действия Барабанщикова по усилению государственного контроля за рынком социального питания в Северной столице. Все это подтверждает, что Алексея Владимировича просто решили «слить» из-за того, что он не захотел молчать о беспределе в подконтрольной ему сфере, а все указания исходили «сверху», о чем свидетельствует опубликованная информация.

Ранее источники в Смольном подтверждали, что в деле Барабанщикова между городской администрацией и силовым блоком есть спорный вопрос: что с ним делать дальше? Аппарату губернатора выгодно, чтобы «несговорчивый» чиновник провел под стражей как можно дольше, но силовики не понимают, как выполнить эту задачу в условиях «размытости» вменяемой ему статьи.

Напомним, именно Барабанщиков запустил процесс реформирования всей системы социального питания в Санкт-Петербурге, пытаясь сделать ее более прозрачной. Но данный курс противоречил интересам чиновников и связанных с ними компаний, а открытые заявления Алексея Владимировича о процветающей в сфере соцпитания коррупции и его жесткая критика в адрес высшего эшелона городской власти окончательно определили его дальнейшую судьбу, вынудив аппарат губернатора Беглова пойти по пути силового решения «проблемы».