В Лангепасе умерла жертва нападения бродячих собак

В больнице Лангепаса умерла жертва нападения бездомных собак, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Пострадавшая поступила с многочисленными ранами в приёмный покой городской больницы 12 ноября Лангепаса. Как утверждают очевидцы, на неё напала стая бездомных собак. Инцидент произошёл на одной из баз промышленного сектора.

"Произошедший случай является вопиющим. По поручению главы Лангепаса Сергея Горобченко к его рассмотрению в экстренном порядке подключены все ответственные структуры. Мэр поручил произвести на территории муниципалитета дополнительные мероприятия по отлову бездомных животных с привлечением специализированной организации", - уточнили в администрации.

Мнения горожан разделились: одни считают, что бродячие животные подлежат уничтожению, другие – за более гуманный подход.

"Как бы то ни было, пока полностью решить эту злободневную проблему не представляется возможным: с начала 2020-го после отлова и проведения всех необходимых санитарных процедур бездомных животных обязаны выпускать обратно на улицы. Таковы требования федерального законодательства. К проверке обстоятельств случившегося 12 ноября уже приступили правоохранительные органы. Все детали проводимых оперативных действий глава города держит под личным контролем", - резюмировали в администрации.

Напомним, аналогичный случай произошёл на днях в Сургуте.