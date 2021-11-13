13 Ноября 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
злая собака (2015) | Фото: reymarovforum.ipb2.ru

В Лангепасе началось расследование причин смерти горожанки, которую загрызли бродячие собаки

В Лангерасе началось расследование обстоятельств смерти горожанки, скончавшейся после нападения бродячих собак, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

По версии следствия, около 14.00 12 ноября в безлюдном месте, в районе железнодорожного переезда по улице Северная промышленная зона, на 43-летнюю пострадавшую набросилась стая из нескольких собак. Через несколько часов она умерла от ран в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

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Теги: Лангепас, Борис Горобченко, бродячие собаки



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Ранее 13.11.2021 10:13 Мск В Лангепасе умерла жертва нападения бродячих собак


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