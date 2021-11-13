В Лангепасе началось расследование причин смерти горожанки, которую загрызли бродячие собаки

В Лангерасе началось расследование обстоятельств смерти горожанки, скончавшейся после нападения бродячих собак, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

По версии следствия, около 14.00 12 ноября в безлюдном месте, в районе железнодорожного переезда по улице Северная промышленная зона, на 43-летнюю пострадавшую набросилась стая из нескольких собак. Через несколько часов она умерла от ран в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".