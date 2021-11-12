Детский омбудсмен проверит задержание студента из Перми за угрозы "устроить колумбайн"

Детский уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова проводит проверку по факту задержания студента пермского колледжа, который в переписке рассказывал о планах устроить массовый расстрел в образовательном учреждении.

"Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае контролирует ситуацию, в ближайшее время будут направлены запросы в ФСБ, Следственный комитет и минобр Пермского края", - сообщают РИА Новости.

В пресс-службе силовых ведомств Накануне.RU отказались комментировать произошедшее.

Напомним, ранее в telegram-канал Baza появились скриншоты переписки, согласно которой выпускник девятого класса, поступивший в один из пермских колледжей планировал устроить "колумбайн" своим преподавателям. Юноша испытывал неприязненные отношения к преподавателям и предлагал своему приятелю вместе с ним принять участие в расстреле. Также парень признается, что всегда "хотел войти в историю". Пощадить молодой человек собирался только "куратора, она добрый человек". После совершения массового убийства студент собирался свести счеты с жизнью.

Приятель потенциального стрелка показал переписку подруге, а та сообщила в полицию о готовящемся теракте. В итоге колледж нагрянули сотрудники ФСБ и МВД, молодой человек был задержан. Сейчас его отпустили и он находится в статусе свидетеля. Пока следователи изъяли телефон молодого человека и более тридцати скриншотов с переписками.