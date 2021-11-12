В Пермском крае ФСБ задержала студента пермского колледжа, мечтавшего "устроить колумбайн"

В Пермском крае ФСБ задержала студента пермского колледжа, который в переписке со знакомым рассказал, что мечтает устроить колумбайн, передает корреспондент Накануне.RU.

В колледж молодой человек поступил после девятого класса. Судя по переписке, скриншоты которой опубликовал telegram-канал Baza, юноша испытывал неприязненные отношения к преподавателям и предлагал своему приятелю вместе с ним принять участие в расстреле. Также парень признается, что всегда "хотел войти в историю". Пощадить молодой человек собирался только "куратора, она добрый человек".

После совершения массового убийства студент собирался свести счеты с жизнью.

Приятель потенциального стрелка показал переписку подруге, а та сообщила в полицию о готовящемся теракте. В итоге колледж нагрянули сотрудники ФСБ и МВД, молодой человек был задержан. Сейчас его отпустили и он находится в статусе свидетеля. Пока следователи изъяли телефон молодого человека и более тридцати скриншотов с переписками.

Получить оперативный комментарий в экстренных службах не удалось. В полиции попросили перезвонить позднее.