14 Ноября 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
(2004) |

В Пермском крае ФСБ задержала студента пермского колледжа, мечтавшего "устроить колумбайн"

В Пермском крае ФСБ задержала студента пермского колледжа, который в переписке со знакомым рассказал, что мечтает устроить колумбайн, передает корреспондент Накануне.RU.

В колледж молодой человек поступил после девятого класса. Судя по переписке, скриншоты которой опубликовал telegram-канал Baza, юноша испытывал неприязненные отношения к преподавателям и предлагал своему приятелю вместе с ним принять участие в расстреле. Также парень признается, что всегда "хотел войти в историю". Пощадить молодой человек собирался только "куратора, она добрый человек".

скрин, колумбайн, колледж, переписка(2021)|Фото: Baza

скрин, колумбайн, колледж, переписка(2021)|Фото: Baza

После совершения массового убийства студент собирался свести счеты с жизнью.

Приятель потенциального стрелка показал переписку подруге, а та сообщила в полицию о готовящемся теракте. В итоге колледж нагрянули сотрудники ФСБ и МВД, молодой человек был задержан. Сейчас его отпустили и он находится в статусе свидетеля. Пока следователи изъяли телефон молодого человека и более тридцати скриншотов с переписками.

Получить оперативный комментарий в экстренных службах не удалось. В полиции попросили перезвонить позднее.

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Теги: колумбайн, студент, колледж, фсб



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Развитие сюжета:

Ранее 12.11.2021 16:23 Мск Детский омбудсмен проверит задержание студента из Перми за угрозы "устроить колумбайн"


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