В некоторых районах Тюменской области нашли больше 100% населения

На 100 и более процентов выполнены плановые задания Всероссийской переписи населения в семи муниципалитетах Тюменской области. Об этом доложил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов на очередном онлайн-заседании межведомственной комиссии по проведению переписи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В Упоровском районе план переписи выполнен на 110,7%, в Омутинском – на 106,8%, в Заводоуковском городском округе – на 102,6%, в Ишиме – на 102,3%, в Исетском районе – на 101,1%, в Ялуторовском – на 100,5%, в Ярковском районе – на 100%. Результаты более 100% означают, что фактическая численность населения по результатам переписи превышает предыдущие официальные статистические данные. По данным на 7 ноября, в регионе уже переписано более 1,3 млн человек или 89,5% от плана. Это больше, чем в среднем по России.

"Успешное завершение Всероссийской переписи населения – важнейшая задача областных и муниципальных органов власти. От итогов переписи напрямую зависят планы и перспективы дальнейшего социально-экономического развития региона и всей страны", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Всероссийская перепись населения 2020-2021 гг. – мероприятие, которое проводится на всей территории Российской Федерации по единой государственной статистической методологии в целях получения обобщённых демографических, экономических и социальных сведений. Основной этап проведения переписи – с 15 октября по 14 ноября 2021 г. Впервые в истории России перепись проходит онлайн: жители страны могут ответить на вопросы анкеты через портал Госуслуг с 15 октября по 8 ноября 2021 г. Перепись в труднодоступных районах страны проходит с 1 апреля по 20 декабря 2021 г.