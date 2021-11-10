В некоторых районах Тюменской области нашли больше 100% населения

10 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
тюменский район стела (2007) | Фото: Накануне.ru

В некоторых районах Тюменской области нашли больше 100% населения

На 100 и более процентов выполнены плановые задания Всероссийской переписи населения в семи муниципалитетах Тюменской области. Об этом доложил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов на очередном онлайн-заседании межведомственной комиссии по проведению переписи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В Упоровском районе план переписи выполнен на 110,7%, в Омутинском – на 106,8%, в Заводоуковском городском округе – на 102,6%, в Ишиме – на 102,3%, в Исетском районе – на 101,1%, в Ялуторовском – на 100,5%, в Ярковском районе – на 100%. Результаты более 100% означают, что фактическая численность населения по результатам переписи превышает предыдущие официальные статистические данные. По данным на 7 ноября, в регионе уже переписано более 1,3 млн человек или 89,5% от плана. Это больше, чем в среднем по России.

"Успешное завершение Всероссийской переписи населения – важнейшая задача областных и муниципальных органов власти. От итогов переписи напрямую зависят планы и перспективы дальнейшего социально-экономического развития региона и всей страны", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Всероссийская перепись населения 2020-2021 гг. – мероприятие, которое проводится на всей территории Российской Федерации по единой государственной статистической методологии в целях получения обобщённых демографических, экономических и социальных сведений. Основной этап проведения переписи – с 15 октября по 14 ноября 2021 г. Впервые в истории России перепись проходит онлайн: жители страны могут ответить на вопросы анкеты через портал Госуслуг с 15 октября по 8 ноября 2021 г. Перепись в труднодоступных районах страны проходит с 1 апреля по 20 декабря 2021 г.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Перепись населения, показатель, Александр Моор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.10.2021 17:09 Мск 12,5% жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской переписи населения


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети