Тюменская область - лидер УрФО по темпам проведения Всероссийской переписи населения

Темпы проведения переписи в Тюменской области выше, чем в среднем по России, и самые высокие в Уральском федеральном округе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам директора регионального департамента экономики Максима Скворцова, по данным на 10 ноября, перепись успешно завершена в девяти муниципалитетах региона, в том числе в Ишиме, Заводоуковске и Тобольске.

"Сегодня у нас есть все основания полагать, что перепись в регионе будет завершена успешно. Я благодарю всех, кто участвовал в решении этой очень важной государственной задачи. По итогам Всероссийской переписи населения мы должны получить максимально полные и объективные данные о численности населения региона, которые будут иметь огромное значение для стратегического и бюджетного планирования", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, ранее стало известно, что в некоторых районах Тюменской области нашли больше 100% населения.

Всероссийская перепись населения 2020-2021 гг. – мероприятие, которое проводится на всей территории Российской Федерации по единой государственной статистической методологии в целях получения обобщённых демографических, экономических и социальных сведений. Основной этап проведения переписи – с 15 октября по 14 ноября 2021 г. Впервые в истории России перепись проходит онлайн: жители страны могут ответить на вопросы анкеты через портал Госуслуг с 15 октября по 8 ноября 2021 г. Перепись в труднодоступных районах страны проходит с 1 апреля по 20 декабря 2021 г.