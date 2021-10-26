26 Октября 2021
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Общество Тюменская область
перепись (2009) | Фото:fedpress.ru

12,5% жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской переписи населения

Уже 12,5% жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской переписи населения. Наиболее активно перепись проходит в Ярковском, Абатском, Вагайском, Сорокинском, Упоровском и Ялуторовском районах, отметили в Тюменьстате.

"Результаты Всероссийской переписи имеют огромное значение для региона и страны. Государству важно обладать максимально полными сведениями для выработки социально-демографической, экономической политики. От активного участия земляков зависит, насколько полной будет собранная информация, на основе которой в ближайшем будущем будут сформированы программы и стратегии развития Тюменской области и всей России. Поэтому сегодня важно усилить работу по привлечению жителей к участию в переписи",  – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам директора областного департамента экономики Максима Скворцова, по данным на 22 октября уровень прохождения переписи превышает среднероссийский показатель.

Через Единый портал государственных услуг можно переписаться в электронном формате до 8 ноября 2021 года. В целом Всероссийская перепись продлится до 14 ноября 2021 года.

Всероссийская перепись населения 2020-2021 годов — мероприятие, которое проводится на всей территории Российской Федерации по единой государственной статистической методологии в целях получения обобщённых демографических, экономических и социальных сведений. Основной этап проведения переписи - с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые в истории России перепись проходит онлайн: жители страны могут ответить на вопросы анкеты через портал Госуслуг с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Перепись в труднодоступных районах страны проходит с 1 апреля по 20 декабря 2021 года.

 

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12,5% жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской переписи населения

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Теги: всероссийская перепись населения, госуслуги



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