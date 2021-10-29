Фламинго на Ямал мог попасть из-за изменения воздушных потоков во время миграции птиц

Фламинго, которого сегодня обнаружили нефтяники со Спорышевского месторождения, мог попасть в приполярный регион из-за того, что какие-то мощные воздушные потоки изменили свое направление во время миграции птиц, сообщает "Ридус" со ссылкой на старшего научного сотрудника Центра арктических и антарктических исследований Института географии РАН орнитолога Григория Тертицкого.

Произошедшее он назвал исключительным явлением, однако отметил, что подобные залеты "дитя заката" в зону тайги в Западной Сибири случались и раньше.

"Вообще-то, такие залеты уже регистрировались — в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах", - сообщил он, добавив, что северные границы ареала фламинго не достигают западно-сибирской тундры, и появление тропической птицы в этих широтах могло быть лишь случайностью.

Напомним, птицу нефтянки доставили в служебное помещение и отогрели. Сейчас здоровью необычного гостя ничего не угрожает. Как именно птица попала на месторождение неизвестно. Были предположения, что фламинго мог сбежать из какого-нибудь контактного зоопарка или от частного владельца.

В ближайшее время судьба фламинго будет решена. Для этого необходимо связаться с орнитологами, которые дадут рекомендации по условиям содержания пернатого, а также найти для птицы новый дом.