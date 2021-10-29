Ямальские нефтяники спасли замерзающего на месторождении розового фламинго

Сотрудники компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" во время обхода территории Спорышевского месторождения нашли замерзающего фламинго, сообщает "Ямал 1".

Инцидент произошел сегодня. Птицу нефтянки доставили в служебное помещение и отогрели. Сейчас здоровью необычного гостя ничего не угрожает. Как именно птица попала на месторождение неизвестно. Вероятно, фламинго сбежал из какого-нибудь контактного зоопарка или от частного владельца.

В ближайшее время судьба фламинго будет решена. Для этого необходимо связаться с орнитологами, которые дадут рекомендации по условиям содержания пернатого, а также найти для птицы новый дом.

