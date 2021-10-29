Богатые россияне вернулись на рынок премиальной недвижимости в Лондоне

Обеспеченные россияне вернулись на рынок премиальной лондонской недвижимости.

По данным исследования Knight Frank, спрос российских граждан на покупку элитного жилья в Лондоне по итогам летних месяцев вырос на 25% относительно аналогичного периода 2019 года. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Главный редактор Prian.ru Филипп Березин отметил такой же рост по всей территории Великобритании, в Tranio указали на двукратный рост интереса россиян к Лондону.

Региональный директор департамента зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева связала тренд с отложенным спросом, возникшим после сокращения числа сделок на фоне Brexit. Связанная с ним неопределенность, по мнению Березина, влияла на рынок вплоть до конца 2019 года, когда инвесторам стало ясно, что Лондон не потеряет статус одной из финансовых столиц мира.

Спрос растет не только на инвестиции в элитное лондонское жилье, многие готовятся в переехать в британскую столицу. На таких покупателей проходится половина клиентских запросов.

В качестве основного мотива готовящихся к переезду эксперты называют желание сохранить капиталы и получить «запасной аэродром» из-за нестабильной обстановки внутри страны. Объем трансграничных переводов в Великобританию из России за первые два квартала превысил $1,4 млрд, что почти соответствует показателю за весь 2019 год.

В России, тем временем, вернулись к обсуждению продовольственной помощи малоимущим гражданам.

Минэкономразвития предложило включить соответствующую инициативу в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. В министерстве считают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары российского производства.

Ранее Минпромторг РФ выступил с предложением оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям россиян, ежемесячно перечисляя им денежные средства, на которые они смогут купить продукты здорового питания.