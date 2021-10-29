29 Октября 2021
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Экономика В России
попрошайничество, нищета, бедность (2015) | Фото: ru.delfi.lt

Минэк предлагает оказать продовольственную помощь малоимущим

Российские власти вернулись к обсуждению продовольственной помощи малоимущим: гражданам.

Минэкономразвития предложило включить соответствующую инициативу в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. В министерстве считают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары российского производства.

Также Минэк выступил за создание отдельного федерального проекта по поддержке аграриев, включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей государственной помощи, а также за активное участие предприятий в сельхозстраховании, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, программа электронных социальных сертификатов для малоимущих россиян в масштабах всей страны может потребовать дополнительно 428 млрд руб. ежегодно.

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Минэк предлагает оказать продовольственную помощь малоимущим

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Теги: Минэк, малоимущие



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