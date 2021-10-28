Спрос на курорты Кипра в нерабочие дни вырос на 20-25%

Спрос россиян на туры на Кипр на ноябрьские праздники увеличился на 20-25%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры отмечают, что Кипр входит в топ-5 продаж на период ноябрьских праздников. По этому направлению в период нерабочих дней зафиксирован дефицит авиабилетов, а также нехватка свободных мест в отелях премиум-сегмента.

При этом спрос на Кипр был стабильным и до объявления нерабочих дней, конец октября - начало ноября там считается бархатным сезоном.

Ранее сообщалось, что на нерабочие дни в октябре-ноябре почти не осталось свободных мест на авиарейсах в Египет и Турцию из Москвы. Также стало известно, что российские туристы выкупили почти все места в дорогих отелях Египта на период длинных ноябрьских выходных. В целом по России вырос спрос на заграничные путевки во время объявленных в ноябре "нерабочих дней".