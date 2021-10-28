В Адыгее детей невакцинированых родителей отправят на дистант

В школах Майкопского района водится сегрегация детей по признаку ковид-вакцинации родителей. Если родители не сделали укол, детей не пустят в детсад и школу. Об этом сообщила администрация района на своей странице в Instagram.

С 8 ноября группы в детских садах и классы в школах района будут формироваться только "из числа детей, чьи родители и члены семей прошли вакцинацию". Властям надо повышать показатели по вакцинации среди населения, поэтому давить будут через детей.

При этом в сентябре, хотя в республике было вакцинировано меньше, чем в среднем по России, заболеваемость и смертность были не выше среднероссийских.

Такие дискриминационные меры нарушают закон об образовании и противоречат нормам морали.