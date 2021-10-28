Суд арестовал имущество экс-губернатора Дубровского на 73 млн рублей в рамках дела о банкротстве ПО "Монтажник"

Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на имущество бывшего губернатора региона Бориса Дубровского на сумму 73,5 млн рублей в рамках дела о банкротстве ПО "Монтажник". Определение суда опубликовано в картотеке дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд частично удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Елены Соломки. Ранее она подала в суд заявление о признании недействительными сделок по перечислению ПО "Монтажник" в пользу Бориса Дубровского в период с 1 июля 2019 года по 26 мая 2020 года 73, 5 млн рублей и просила применить последствия их недействительности. Заседание по рассмотрению заявления назначено на 2 декабря. В рамках этого было подано ходатайство о принятии обеспечительных мер.

В определении суда говорится, что заявление конкурсного управляющего о признании недействительными сделками платежей в пользу ответчика обосновано доводами о совершении оспариваемых действий с целью причинения вреда имущественными правам кредиторов. Елена Соломко указала, что предоставленные должнику деньги под видом займов по существу представляли собой компенсационное финансирование должника в кризисной ситуации, поэтому она считает, что возврат такого финансирования причинил вред имущественным правам кредиторов.

В суде была представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости о прекращении 10 октября права собственности Бориса Дубровского на один из объектов недвижимого имущества в Москве. Кроме того, ранее в рамках дела исследовались обстоятельства, касающиеся аффилированности Дубровского по отношению к контролирующему должника лицу. Сам ответчик находится за пределами России.

"Изложенное свидетельствует о том, что в случае непринятия обеспечительных мер может возникнуть ситуация, при которой вероятный судебный акт о признании сделки недействительной будет являться неисполнимым ввиду отсутствия у ответчика имущества, в том числе по причине отчуждения такого имущества в ходе производства по делу", - говорится в определении суда.

В связи с этим суд частично удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего. Суд наложил арест на имущество экс-губернатора в пределах заявленных требований в размере 73,5 млн рублей, "за исключением денежных средств на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума в месяц, а также иного имущества, на которое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание".

Решение суда может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".