Суд просят признать недействительными сделки между экс-губернатором Дубровском и ПО "Монтажник" на 73,5 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление конкурсного управляющего ПО "Монтажник" Елены Соломка, в котором она просит признать недействительными сделки по перечислению бывшему губернатору региона Борису Дубровскому 73,5 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление было подано 18 октября. В нем Елена Соломка просит признать недействительными сделки по перечислению должника в пользу Бориса Дубровского в период с 1 июля 2019 года по 26 мая 2020 года 73, 5 млн рублей и применить последствия ее недействительности.

Заседание по рассмотрению заявления назначено на 2 декабря.

Добавим, что заявление было подано в рамках дела о банкротстве ПО "Монтажник". Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".