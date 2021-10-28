Самовольное ограничение: в Екатеринбурге детсад объявил о допуске родителей по QR-кодам

В одном из детсадов Екатеринбурга родителей стали принимать по QR-кодам.

Как сообщает Telegram-канал УРАЛLIVE, речь идет о детском саду №92, что в поселке Северка Железнодорожного района. Там появилось соответствующее объявление.

"Прием заведующего осуществляется строго по предварительной записи при предъявлении паспорта и QR-кода", - говорится в сообщении.

Альтернативой коду может стать сертификат о вакцинации от ковида или перенесенном заболевании. Канал отмечает, что таких ограничений в регионе не вводили, и это самовольная инициатива детского сада.

Напомним, накануне в Свердловской области расширили число зон, свободных от ковида. Для посещения этих мест требуется QR-код. Как только об этом стало известно, в Екатеринбурге образовались огромные очереди на вакцинацию.