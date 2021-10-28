28 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, QR-код в кафе, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

Самовольное ограничение: в Екатеринбурге детсад объявил о допуске родителей по QR-кодам

В одном из детсадов Екатеринбурга родителей стали принимать по QR-кодам.

Как сообщает Telegram-канал УРАЛLIVE, речь идет о детском саду №92, что в поселке Северка Железнодорожного района. Там появилось соответствующее объявление.

"Прием заведующего осуществляется строго по предварительной записи при предъявлении паспорта и QR-кода", - говорится в сообщении.

В екатеринбургском детском саду № 92 принимают родителей только по QR-кодам(2021)|Фото: t.me/urallive

Альтернативой коду может стать сертификат о вакцинации от ковида или перенесенном заболевании. Канал отмечает, что таких ограничений в регионе не вводили, и это самовольная инициатива детского сада.

Напомним, накануне в Свердловской области расширили число зон, свободных от ковида. Для посещения этих мест требуется QR-код. Как только об этом стало известно, в Екатеринбурге образовались огромные очереди на вакцинацию.

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Самовольное ограничение: в Екатеринбурге детсад объявил о допуске родителей по QR-кодам

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Теги: детсад, коды, родители, Екатеринбург



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