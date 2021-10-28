Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких мандаринов из-за обнаруженных пестицидов

До особого распоряжения ввоз таких мандаринов в страну запрещен.

"В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень", - говорится в сообщении ведомства.

Речь идет об определенном производителе из Мерсина. Причиной стали "нарушения обязательных требований законодательства".

Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию с 29 октября турецких мандаринов.





