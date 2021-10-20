20 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, QR-код, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловчан предупредили о новом способе мошенничества, связанном с ковидом

Жителей Среднего Урала предупреждают о новом способе мошенничества, связанном с коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике заболеваемости, в мессенджерах жителей Свердловской области распространяется информация о якобы проводимом опросе о вакцинации против COVID-19. В полиции региона заявили, что данный опрос – это фейк и под таким предлогом действуют мошенники.

"Мошенники периодически изобретают новые схемы обмана людей. В этой связи органы правопорядка призывают граждан: кем бы не представлялись неизвестные (сотрудниками ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры или любых других ведомств), которые могут звонить с подменных телефонных номеров государственных ведомств, – не сообщать им никаких данных, связанных с банковскими счетами, не оформлять с их помощью кредиты. А самое главное – не перечислить никогда и никому свои деньги. Правоохранительные органы никогда не просят по телефону совершить какую-либо финансовую операцию, либо предоставить персональные данные человека. Убедиться в том, что вам звонят злоумышленники, можно очень просто: необходимо позвонить в организацию, сотрудником которой представляется звонящий, по номерам телефонов, размещенным на официальном сайте ведомства", - отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фейк с информацией о якобы проводимом опросе, связанном с вакцинацией против COVID-19(2021)|Фото: t.me/antivirus_midural

Он призвал уральцев с настороженностью относиться и к подобным рассылкам.

"Отделами полиции, расположенными в муниципальных образованиях Свердловской области, просьб о распространении такого предостережения никуда не направлялось. По имеющимся сведениям, подобные информационные "утки" распространялись и в других регионах нашей страны", - добавил полковник Горелых.

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Свердловчан предупредили о новом способе мошенничества, связанном с ковидом

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Теги: ковид, мошенники, фейк, опрос



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