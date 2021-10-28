В Екатеринбурге сняли трогательный ролик про собак, чтобы помочь приюту

Известные екатеринбургские фотографы и операторы вместе с благотворительным проектом "Вещь добра" создали необычный проект: в человеческую одежду и аксессуары нарядили подопечных собачьего приюта "ХаскиЕКБ".

"Этой съёмкой мы хотим показать людям, что животные - это такие же жители планеты Земля, как и мы с вами. В реальной жизни они не носят пиджаков и не могут говорить: рассказать о своих переживаниях, своей боли или любви к нам, но оно совершенно точно все это чувствуют, своими большими тёплыми сердцами", - говорят авторы идеи из проекта "Вещь добра".

Один из участников съемки – оператор Кирилл Лаптев – на своей странице в Instagram написал о судьбе собаки, которая тронула его больше всего: "Больнее всего мне стало от истории собаки по имени Крисмас (в видео с жёлтой сумочкой). Ее не просто предали, а трижды выстрелили и оставили умирать на улице. Прямо в праздник рождества Христова, именно поэтому у неё такое имя. И даже после таких издевательств она не отвергла человека и при встрече искренне радуется, обнимается и лижется, отрывая всю душу, забывая про предательство".

Некоторые собаки-модели уже обрели хозяев, некоторым еще ищут дом. Также в ноябре приюту предстоит переезд в новое место: с прежнего волонтеры должны уехать из-за требований надзорных органов. Новый участок уже найден, но теперь приюту нужно обустроиться, поэтому авторы съемки призывают горожан помочь любым возможным способом.