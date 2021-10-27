27 Октября 2021
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Газпром Арена (2019) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор разрешил провести матч России против Кипра с 30% зрителей

Роспотребнадзор разрешил провести домашний матч сборной России по футболу против сборной Кипра с 30% зрителей. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Встреча в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022 состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Арена вмещает 67 тыс. 800 зрителей.

По словам Дюкова, в планах начать продажу билетов уже завтра.

Напомним, ранее в Северной столице объявили о введении дополнительных ограничений на период с 30 октября по 7 ноября (как в большинстве российских регионов). Также сообщалось, что ограничения по COVID-19 в Петербурге не снимут, пока коллективный иммунитет не достигнет 80%.

Добавим, что сборная России в данный момент лидирует в группе H, имея в активе 19 очков после 8 игр. У Хорватии — 17 баллов, у Словакии и Словении — по 10, у Мальты и Кипра — по 5. Подопечные Валерия Карпина обеспечили себе минимум участие в стыковых матчах за право попадания в финальную часть ЧМ в Катаре. Последние две встречи группового этапа сборная России проведёт в ноябре: упомянутый домашний матч против Кипра (11 ноября) и гостевая встреча с Хорватией (14 ноября).

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Роспотребнадзор разрешил провести матч России против Кипра с 30% зрителей

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Теги: футбол, сборная России по футболу, Роспотребнадзор, коронавирус, ограничения, болельщики



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