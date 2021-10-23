Санкт-Петербург объявил о локдауне: что будет нельзя с 30 октября по 7 ноября

Как и ожидалось, вечером в субботу, 23 октября, власти Санкт-Петербурга объявили о введении дополнительных ограничений на период с 30 октября по 7 ноября.

В "нерабочие дни" будет запрещена работа общепита (за исключением работы навынос, доставки, вокзалов, корпоративных столовых и АЗС), розничной торговли (за исключением аптек, продуктовых магазинов и непродовольственных магазинов с товарами первой необходимости, но они должны составлять в ассортименте не мене 30%), салонов красоты, ветеринарных клиник (за исключением экстренной помощи).

Также нельзя будет посетить фитнес-центр, бассейн, объекты развлечения и досуга. Не будут работать МФЦ (только регистрация брака, рождения, смерти, развода), не будут предоставляться государственные и муниципальные услуги.

Отменяются спортивные, массовые, культурные и зрелищные мероприятия (за исключением театров и музеев). Будут закрыты библиотеки, выставки, цирки, кинотеатры, концертные залы.

Все учебные заведения переходят на дистанционный формат. В детских садах 1-3 ноября будут работать только дежурные группы.

Не будет работать внутренний водный транспорт.

Заселение в гостиницы и санатории – только с QR-кодом или ПЦР-тестом (не старее 3 дней).

Музеи и театры смогут продолжить свою деятельность только при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска остальных лиц при наличии QR-кода или справки о медотводе.