Ограничения по COVID-19 в Петербурге не снимут, пока коллективный иммунитет не достигнет 80%

Ограничения по COVID-19 сохранятся в Санкт-Петербурге до тех пор, пока не будет привито не менее 80% подлежащего вакцинации населения, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

По ее словам, "нужно понять, что мы в этой ситуации надолго, и спокойно, без паники принять это, как необходимую меру".

Чхинджерия добавила, что вакцинация от коронавируса будет проводиться в дальнейшем ежегодно, так, как это делается при гриппе.

"У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем", - приводит ее слова РИА Новости.

Также власти Петербурга допустили расширение перечня сфер бизнеса, работники которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.

Напомним, ранее в Северной столице объявили о введении дополнительных ограничений на период с 30 октября по 7 ноября (как в большинстве российских регионов). В частности, помимо продовольственных магазинов и аптек можно будет попасть в заведения, предоставляющие бытовые услуги. В театры и музеи можно будет попасть по QR-кодам.