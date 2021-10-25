25 Октября 2021
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Общество СЗФО В России Санкт-Петербург
Площадь Восстания, Санкт-Петербург (2017) | Фото: wikipedia.org

Ограничения по COVID-19 в Петербурге не снимут, пока коллективный иммунитет не достигнет 80%

Ограничения по COVID-19 сохранятся в Санкт-Петербурге до тех пор, пока не будет привито не менее 80% подлежащего вакцинации населения, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

По ее словам, "нужно понять, что мы в этой ситуации надолго, и спокойно, без паники принять это, как необходимую меру".

Чхинджерия добавила, что вакцинация от коронавируса будет проводиться в дальнейшем ежегодно, так, как это делается при гриппе.

"У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем", - приводит ее слова РИА Новости.

Также власти Петербурга допустили расширение перечня сфер бизнеса, работники которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.

Напомним, ранее в Северной столице объявили о введении дополнительных ограничений на период с 30 октября по 7 ноября (как в большинстве российских регионов). В частности, помимо продовольственных магазинов и аптек можно будет попасть в заведения, предоставляющие бытовые услуги. В театры и музеи можно будет попасть по QR-кодам.

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Ограничения по COVID-19 в Петербурге не снимут, пока коллективный иммунитет не достигнет 80%

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Теги: петербург, ограничения, коллективный иммунитет



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