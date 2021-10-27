С начала осени в России произошло около 20 ЧП из-за бытового газа

С начала осени в России произошло около 20 происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что чаще всего это пожары, возникшие от газовых приборов и сопровождаемые хлопком газовоздушной смеси. Такие пожары считаются одними из самых опасных.

По данным ведомства, в холодное время года на треть возрастает число пожаров. В большинстве случаев они происходят из-за неправильной эксплуатации или неисправности электрообогревателей, газового и печного оборудования.

При этом число погибших возрастает на 20%. Порядка 60% всех возгораний происходят в жилых домах. В 60% случаев смерть наступает из-за отравления токсичными продуктами горения.

Напомним, 25 октября взрыв газа произошел в Набережных Челнах в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Обрушились перекрытия между 4 и 5 этажами. Пострадали пять человек, одна девушка погибла.

26 октября в жилом доме в городе Балтийск произошел взрыв газа, начался пожар. Взрывной волной вышибло стекла в окнах по всему дому и в доме напротив, некоторые вылетели вместе с рамами. Известно об одном пострадавшем.