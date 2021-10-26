В Балтийске взрыв газа в жилом доме

В жилом доме в городе Балтийск произошел взрыв газа, начался пожар.

По сообщениям очевидцев, взрыв произошел на первом этаже блочной пятиэтажки, из выбитых окон квартиры вырывается пламя и черный дым.

Взрывной волной вышибло стекла в окнах по всему дому и в доме напротив, некоторые вылетели вместе с рамами.

Известно об одном пострадавшем, информация продолжает поступать.

Напомним, накануне взрыв газа произошел в Набережных Челнах в квартире на четвертом этаже пятиэтажного этажного панельного многоквартирного дома. Обрушились перекрытия между 4 и 5 этажами. Пострадали пять человек, одна девушка погибла.

По версии следствия, взрыв мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо из-за неправильной эксплуатацией газового оборудования.