Тюменский боксер, пострадавший от медведя, отрицает, что занимался браконьерством

Тюменский боксер Илья Медведев пришел в себя и изложил свою версию нападения медведя. По данным telegram-канала Shot, боксер отрицает, что вместе с другими рыбаками занимался браконьерством.

По его словам, в тот день он со своими друзьями был на рыбалке, в заказник заехали на обратном пути, так как его приятель, погибший вспомнил, что там есть озеро, где он когда-то ловил рыбу вместе с отцом. О том, что это охраняемая природная территория, они якобы не знали. Третий мужчина, по словам Медведева, раздал рыбакам ружья, на случай, если на озере будет птица и для самообороны.

Чтобы найти озеро, троица разделилась. Мужчина, который не пострадал - спустился к озеру, чтоб переставить лодку, а второй мужчина столкнулся с медведицей. Боксер Илья Медведев услышал три выстрела, а потом крики. Сначала он испугался и побежал спасаться к берегу, но потом передумал и вернулся помочь приятелю. Но было уже поздно.

Напомним, мастер спорта по боксу, участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров Илья Медведев пострадал 19 октября. По первоначальной версии, Медведев в компании 41- и 48-летних знакомых возвращался с рыбалки, когда их неожиданно атаковал медведь. Хищник набросился на самого старшего из рыбаков, от полученных травм он погиб. Медведеву, несмотря на серьезные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю. Третий участник драмы не пострадал. После случившегося на лодке он доставил раненного в медицинское учреждение.

СКР проводит проверку.