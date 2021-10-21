Тюменского боксера, пострадавшего от нападения медведя, ввели в искусственную кому

Врачам удалось стабилизировать состояние 23-летнего тюменского боксера Ильи Медведева, пострадавшего во время нападения медведя. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

По данным канала, спортсмен находится в искусственной коме. Ему оказывается вся необходимая помощь, но пока что никаких прогнозов нет.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили Накануне.RU, что информацию о состоянии пострадавшего не комментируют, так как она составляет врачебную тайну.

Мастер спорта по боксу, участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров Илья Медведев пострадал 19 октября. По данным областного управления СКР, Медведев в компании 41- и 48-летних знакомых возвращался с рыбалки, когда их атаковал медведь. Хищник набросился на самого старшего из рыбаков, от полученных травм он погиб. Медведеву, несмотря на серьезные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю. Третий участник драмы не пострадал. После случившегося на лодке он доставил раненного в медицинское учреждение.