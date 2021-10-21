Пострадавшего от лап медведя тюменского боксера и двух других рыбаков заподозрили в браконьерстве

Тюменского боксера Илью Медведева, пострадавшего во время нападения медведя, и двух других мужчин заподозрили в браконьерстве, сообщили Накануне.RU в Госохотдепартаменте Тюменской области

В ведомстве сообщили, что в лодке, на которой выживший мужчина доставил боксера в больницу, полицейские обнаружили гладкоствольное незарегистрированное ружье 20-го калибра.

"В тот же вечер начальник Уватского районного отдела госохотдепартамента Дмитрий Халтурин и госинспектор Владимир Мигура вместе с сотрудниками полиции выехали на место происшествия. Трагедия произошла в заказнике регионального значения "Поваровский". Однако наступление темноты помешало осмотру территории, тело мужчины и убитого медведя обнаружить не удалось. Утром 20 октября Дмитрий Халтурин и Владимир Мигура отправились в село Алымка, откуда вместе с сотрудниками полиции выехали на место происшествия. По прибытии в 150 метрах от Иртыша было обнаружено тело погибшего, а в 10 метрах от тела — застреленная медведица трех - четырех лет. В 30 метрах западнее места происшествия была найдена берлога медведя, рядом с которой были следы крови и множество гильз", - говорится в сообщении Госохотдепартамента.

Напомним, мастер спорта по боксу, участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров Илья Медведев пострадал 19 октября. По первоначальной версии, Медведев в компании 41- и 48-летних знакомых возвращался с рыбалки, когда их неожиданно атаковал медведь. Хищник набросился на самого старшего из рыбаков, от полученных травм он погиб. Медведеву, несмотря на серьезные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю. Третий участник драмы не пострадал. После случившегося на лодке он доставил раненного в медицинское учреждение.

СКР проводит проверку.