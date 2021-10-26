Ситуация с COVID-19 в Севастополе самая тяжелая за все время пандемии - Развожаев

Глава Севастополя Михаил Развожаев пожаловался на критическую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в городе. По его словам, более тяжелого момента не было за все время пандемии.

"Ситуация в городе сейчас, наверное, самая тяжелая за все два года пандемии. У нас сейчас практически весь коечный фонд занят, порядка 5% остается в резерве", - заявил губернатор Севастополя в эфире телеканала "Россия 24".

Власти планируют развернуть еще 200 дополнительных коек, но это уже будет предел мощности, который может выдержать здравоохранение города. "Медицина уже работает, честно говоря, за гранью", - посетовал Развожаев.

Напомним, ранее было объявлено об установке на въезде в город блок-постов: на них будут проверять QR-коды о прививке или перенесенной болезни, также можно будет въехать по отрицательному ПЦР-тесту.