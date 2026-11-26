Лондон впервые после Холодной войны призвал резервистов готовиться к войне

Минобороны Британии призвало около 100 тыс. военнослужащих стратегического резерва "готовиться к призыву на войну" (to prepare to be called up for war). Об этом пишет The Telegraph.

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Впервые со времен Холодной войны резервистам были разосланы письма с предложением добровольного участия в учениях, таких как главные учения НАТО Steadfast Defender ("Стойкий защитник") следующей весной. В разосланных письмах содержится просьба обновить контактные данные и информацию о профессиональных навыках. Никто не ожидал этого, но это стало актуальным.

В ведомстве назвали этот шаг мерой по укреплению готовности к сдерживанию России. Якобы для королевства нарастает "российская угроза". Будто бы президент РФ Владимир Путин "надеется испытать решимость НАТО".

Министр по делам ветеранов Кэлвин Бэйли подчеркнул, что рассылка является организационной работой и не означает скорого призыва. При этом недавно министр обороны Уэс Стритинг предупреждал, что Британия должна быть готова к войне через 1000 дней.

Накануне стало известно, что королевские военно-воздушные силы на ночь переводят самолеты в ангары и планируют построить противодронные сетки для их защиты. Это происходит на фоне исторического минимума численности регулярной армии (около 73 тыс. человек).

Путин неоднократно говорил, что у России нет и не было планов нападать на Европу, а такие заявления на Западе - бред и провокации.