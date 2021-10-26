В России утвердили форму сертификата о прививке от COVID-19

Новый стандарт сертификата о вакцинации против COVID-19 вводится в России.

Он вступит в действие с 8 ноября. Как следует из приказал Минздрава РФ, сертификат будет изготавливаться в электронном виде на двух языках в течение трех дней после иммунизации. Помимо основных данных о привившемся, в документ включат сведения о том, где была сделана вакцинация.

Также можно будет получить бумажный вариант сертификата.

Ранее глава НИЦ им. Гамалеи, где были разработаны вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", заявил, что тяжелая болезнь после вакцинации практически не реальна.

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