Источник: замглавы свердловского СКР уходит в отставку

В Следственном комитете РФ по Свердловской области сократили должность заместителя главы управления Алексея Колбасина. Об этом Накануне.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Заместитель уходит в отставку. Пытается перевестись в другой регион, а если не получится – то на пенсию", - сообщил источник.

В пресс-службе регионального СКР не стали комментировать эту информацию, предложив направить запрос через интернет-приемную.

Алексей Колбасин был назначен на должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области 3 июля 2013 года. До этого он занимал пост руководителя следственного отдела по городу Екатеринбург.