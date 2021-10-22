Отелям в Египте разрешили работать с полной загрузкой

Египетским отелям разрешили работать с полной загрузкой – в них перестали действовать ковид-ограничения на прием туристов. Об этом сообщили в министерстве туризма и древностей республики.

Там добавили, что меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, должны соблюдаться неукоснительно.

Ранее в АТОР сообщили, что среди выездных направлений на ноябрьские праздники самой популярной страной у российских туристов стал Египет, пишет Regnum.

Россия в июле сняла запрет на полеты на курорты Египта после перерыва, который продолжался пять лет. Летом в стране удвоилось число российских туристов по сравнению с началом 2021 года.