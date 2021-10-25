В ВШЭ предложили пока не повышать НДФЛ для богатых – "чтобы не испортить настроение бизнесу"

В Госдуме сегодня при обсуждении бюджета на 2022 год подняли вопрос дифференциации НДФЛ. На повышении налога для богатых настаивает КПРФ.

"Мы ставили вопрос о дифференциации НДФЛ. Минфин США и их налоговые службы могут брать средства с наших олигархов, а у нас Минфин не может заложить, что миллиардеры должны платить, - возмутился депутат Евгений Бессонов на заседании комитета ГД по бюджету и налогам. - Тиньков говорит, что заплатит им – кэш у него есть, откуда он? Из России. Дерипаска тоже. Дифференцированная шкала НДФЛ должна принести доходы, которые пойдут на борьбу с бедностью".

Научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, приглашенный на обсуждение в качестве эксперта, согласился с коммунистами насчет того, что дифференцировать НДФЛ надо, однако это не решит проблему наполняемости бюджета, полагает он.

"Вышка" давно ставит вопрос о дифференциации НДФЛ. Но мы не можем получить от этого объемного пополнения бюджета – не более 50-60 млрд руб. в год. Я бы не делал это в ближайшие годы. Да, бизнес жадный, он неохотно инвестирует, и это повлияет очень на его настроение", - заметил экономист.

Напомним, ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявлял, что в ближайшие три года НДФЛ останется без изменений. Он объяснил это решение тем, что "крупные миллиардеры" все равно найдут способ, как обойти налогообложение, а средний класс от изменений пострадает.