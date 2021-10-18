Правительство не планирует изменений НДФЛ в ближайшие три года - Силуанов

Правительство России не планирует изменения ставок в налогообложении для физических лиц в ближайшие три года (плановый период бюджета на 2022 год). Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Министр объяснил решение оставить НДФЛ без изменений тем, что "крупные миллиардеры" все равно найдут способ, как обойти налогообложение, а средний класс от изменений пострадает.

Госдума начала обсуждение бюджета на 2022-й год и плановый период до 2024 года.