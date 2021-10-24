"Реал" одолел "Барселону" в испанском "эль класико"

Сегодня на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне состоялось испанское футбольное "эль класико" – встречались "Барселона" и мадридский "Реал". Игра завершилась победой "королевского клуба" со счетом 1:2.

"Реал" забил по голу в каждом из таймов. На 32-й минуте отличился защитник Давид Алаба. Под занавес матча мяч в ворота "Барсы" отправил полузащитник Лукас Васкес. Хозяева сумели ответить лишь голом форварда Серхио Агуэро в добавленное время.

Благодаря этой победе "Реал" поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 20 очков в девяти матчах. "Барселона" пока располагается на восьмом месте с 15 очками.