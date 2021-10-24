Дед не уследил: в Нижнем Тагиле 4-летний ребенок погиб, выпав из окна

В Нижнем Тагиле погиб 4-летний ребенок. Мальчик выпал из окна.

Информацию о происшествии Накануне.RU подтвердили в Следственном комитете РФ по Свердловской области.

"В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются следователями СК России по Ленинскому району Нижнего Тагила", - отметили в ведомстве.

В МУ МВД России "Нижнетагильское" добавили, что мать погибшего мальчика воспитывала его одна.

"По словам сотрудников полиции, в тот день женщина оставила ребенка под присмотром дедушки, а сама отправилась распивать спиртное в соседний подъезд. Пока престарелый мужчина оставался на кухне, мальчик с табуретом вышел на балкон и открыл окно", - рассказали в МВД.

Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.