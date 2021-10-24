В Орске раскрыто дело о жестоком убийстве девушки, которую нашли в чемодане

Дело о жестоком убийстве девушки в Орске раскрыто. Задержан подозреваемый.

Напомним, накануне в Орске (Оренбургская область) дети сделали страшную находку на улице: чемодан, в котором было расчлененное тело девушки. При этом у нее отсутствовала голова. Опознать погибшую никто из местных жителей так и не смог.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, в ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность потерпевшей – ей оказалась жительница города. После установления личности погибшей были получены сведения о причастности к совершению преступления 42-летнего знакомого девушки.

"Данные сведения нашли подтверждение в ходе дальнейшего следствия. Под утро удалось установить местонахождение мужчины и осуществить его задержание", - добавили в ведомстве.

Там отметили, что глава СКР Александр Бастрыкин высоко оценил работу следователей и полицейских, которые смогли оперативно раскрыть это преступление.