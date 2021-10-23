23 Октября 2021
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Происшествия Приволжский ФО
Следственный комитет (2021) | Фото: пресс-служба СКР

В Орске дети нашли чемодан с расчлененным телом девушки без головы

В Орске (Оренбургская область) дети сделали страшную находку на улице: чемодан, в котором было расчлененное тело девушки, голова ее отсутствовала. По данным Mash, чемодан мог пролежать на улице около суток, сейчас следователи обыскивают окрестности в поисках головы. Опознать погибшую никто из местных жителей не смог.

"Обнаружено тело молодой девушки с явными признаками насильственной смерти. По данному факту региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело, на место происшествия выехала следственная группа, проводится комплекс неотложных следственных действий", - сообщили в областном управлении СКР. Делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин – он поручил в кратчайшие сроки найти убийцу.

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В Орске дети нашли чемодан с расчлененным телом девушки без головы

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Теги: расчленение, тело, убийство, чемодан



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