В Орске дети нашли чемодан с расчлененным телом девушки без головы

В Орске (Оренбургская область) дети сделали страшную находку на улице: чемодан, в котором было расчлененное тело девушки, голова ее отсутствовала. По данным Mash, чемодан мог пролежать на улице около суток, сейчас следователи обыскивают окрестности в поисках головы. Опознать погибшую никто из местных жителей не смог.