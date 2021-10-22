Массовые отключения электроэнергии фиксируются в ряде регионов
Массовые отключения электроэнергии произошли в ряде российских регионов.
По данным Минэнерго, аварии зафиксированы в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях.
Энергетики ЦФО, СЗФО и УрФО переведены в повышенный режим готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Москву пришел ураганный ветер с порывами до 20 м/с, который крушит строительные и рекламные конструкции, перекатывает мусорные баки и валит деревья.