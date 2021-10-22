22 Октября 2021
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Происшествия Москва
Ураган в Кремле и на Красной площади (2021) | Фото: t.me/rbc_news

Ураганный ветер выбил зубец Московского Кремля

Ураганный ветер с порывами до 20 м/с устроил настоящий погром в столице и, в частности в Кремле.

Гуляющие по Красной площади днем в пятницу могли видеть, как ветер начал трепать кремлевские ели, а потом сорвал кровлю и строительные леса, расположенные на внутренней стороне стены Кремля. Огромный лист кровли ветер швырял по площади как листок бумаги, а в какой-то момент отвалился кирпичный мерлон – зубец кремлевской стены с характерной формой в виде галочки. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Ураган в Кремле и на Красной площади(2021)|Фото: t.me/rbc_news 

В других районах ветер крушит строительные и рекламные конструкции, перекатывает мусорные баки и валит деревья, к тому же в регионе начался дождь с градом. Городские власти просят граждан без надобности не выходить на улицу.

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Ураганный ветер выбил зубец Московского Кремля

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Теги: кремль, ураган, москва, разрушения



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