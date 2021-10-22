Ураганный ветер выбил зубец Московского Кремля

Ураганный ветер с порывами до 20 м/с устроил настоящий погром в столице и, в частности в Кремле.

Гуляющие по Красной площади днем в пятницу могли видеть, как ветер начал трепать кремлевские ели, а потом сорвал кровлю и строительные леса, расположенные на внутренней стороне стены Кремля. Огромный лист кровли ветер швырял по площади как листок бумаги, а в какой-то момент отвалился кирпичный мерлон – зубец кремлевской стены с характерной формой в виде галочки. По словам очевидцев, никто не пострадал.

В других районах ветер крушит строительные и рекламные конструкции, перекатывает мусорные баки и валит деревья, к тому же в регионе начался дождь с градом. Городские власти просят граждан без надобности не выходить на улицу.