22 Октября 2021
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Экономика В России
тюмень микрорайон комарово строительство стройка коттедж (2006) | Фото: Накануне.ru

Правительство распространило льготную ипотеку на строительство частного дома

Правительство России расширяет программу льготной ипотеки и продлевает ее до 1 июля 2022 года. Теперь в рамках программы можно будет взять кредит не только на покупку готовой квартиры у застройщика под 7%, но и на строительство частного дома.

"Такие условия будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме", – заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Кроме того, в рамках программы "Дальневосточная ипотека" молодые семьи, проживающие в моногородах, смогут приобретать жилье на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке. "Это важное изменение для жителей малонаселенных территорий, где попросту не ведется нового строительства", - констатировал Мишустин ситуацию на Дальнем Востоке.

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Правительство распространило льготную ипотеку на строительство частного дома

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Теги: строительство, ижс, льготная ипотека, дальневосточная ипотека



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